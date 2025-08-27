Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»

Легенда «Майами» отметил уникальный талант Майкла Бизли.

«Много кто говорит, что Майкл Бизли один из самых талантливых, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА. Может, он и не звезда, но вы не до конца понимаете, какой огромный талант есть у этого парня», – заявил Уэйд.

Майкл Бизли привел команду «Майами 305» к победе в лиге BIG3, набрав 25 очков и сделав 12 подборов в финале чемпионата. Ранее его карьера в НБА осложнялась проблемами с законом и дисциплиной, что мешало полностью раскрыть талант.