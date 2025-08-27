1

Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»

Легенда «Майами» отметил уникальный талант Майкла Бизли.

«Много кто говорит, что Майкл Бизли один из самых талантливых, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА. Может, он и не звезда, но вы не до конца понимаете, какой огромный талант есть у этого парня», – заявил Уэйд.

Майкл Бизли привел команду «Майами 305» к победе в лиге BIG3, набрав 25 очков и сделав 12 подборов в финале чемпионата. Ранее его карьера в НБА осложнялась проблемами с законом и дисциплиной, что мешало полностью раскрыть талант.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Wy Network by Dwyane Wade
logoНБА
BIG3
logoДуэйн Уэйд
logoМайкл Бизли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Уэйд: «Без Марио Чалмерса у нас бы не получилось побеждать так, как мы побеждали»
1126 августа, 08:59
Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3
524 августа, 20:51Видео
Дуэйн Уэйд: «Болельщикам пора перестать проявлять неуважение к мастерству»
723 августа, 14:46
Главные новости
Светислав Пешич: «Латвия может играть гораздо лучше»
14 минут назад
Евробаскет-2025. Групповой этап. Греция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей и другие матчи
3сегодня, 08:28
Стеф Карри о претензиях на чемпионство: «Посмотрим. На нашей стороне накопленный опыт»
32 минуты назад
Брэндин Подземски: «Все в команде хотят, чтобы Джонатан Куминга остался в «Голден Стэйт»
1сегодня, 09:37
Шейн Ларкин: «Идея была в том, чтобы измотать Кристапса Порзингиса»
сегодня, 09:17
Матеуш Понитка о новой встрече со Словенией: «Эмоции 2022 года остались в Берлине, это будет совсем другая игра»
сегодня, 08:59
Тайрон Лю: «Майкл Джордан сейчас набирал бы в среднем 45. Ни до кого нельзя дотронуться»
14сегодня, 08:47
Исаак Бонга может быстро вернуться в состав сборной Германии
сегодня, 08:25
Миноритарные владельцы «Санз» подали в суд на Мэта Ишбиа, требуя прозрачности в области трат и заимствований капитала
1сегодня, 08:15
Артурс Жагарс, скорее всего, избежал серьзной травмы в первом матче Евробаскета
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Сильвен Франсиско: «Возможно, буду следующим французом в НБА»
50 минут назад
Амин Нуа попробует пробиться в состав «Виллербана»
сегодня, 08:35
Девонте Грэм о номере «4» в «Црвене Звезде»: «Знаю, что этот номер носила легенда европейского баскетбола, но не смогу произнести его имя»
сегодня, 07:59
Светислав Пешич: «Не могу 30 минут после игры ждать пресс-конференцию»
сегодня, 06:50
Стеф Карри открывает бурбон-бар в Сан-Франциско
4сегодня, 05:50
28 очков Лаури Маркканена помогли Финляндии вырвать победу у Швеции
3вчера, 20:40
Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»
2вчера, 19:20
Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»
1вчера, 19:13
В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
1вчера, 18:26
Тайрон Лю о Брэдли Биле: «Его защита раскрывается против сильных соперников»
2вчера, 18:20