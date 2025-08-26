Дуэйн Уэйд: «Без Марио Чалмерса у нас бы не получилось побеждать так, как мы побеждали»

Трехкратный чемпион НБА отдал должное бывшему товарище по команде.

Ранее Марио Чалмерс принес своей команде титул чемпионов BIG3, реализовав победный бросок из-за дуги.

«Марио, мать его, Чалмерс. Это то, что он всегда делает.

Когда люди спрашивают меня про него, я рассказываю им, как впервые встретил Марио в Аляске. Он родом оттуда. Мы с командой выиграли там турнир, я стал MVP, но главное – я встретил этого парня из старшей школы, лучшего игрока своего штата.

Он подошел ко мне и сказал: «Йо, когда-нибудь мы будем с тобой в одной команде». Он, видимо, был уверен, что я попаду в НБА . У меня по этому поводу были сомнения. А вот он был очень уверен в себе.

В итоге мы попали в одну команду. В итоге мы вместе выиграли два чемпионских титула. Я следил за его путем, следил за его карьерой. Марио выигрывал чемпионаты штата в старшей школе и выиграл национальный чемпионат в колледже... Когда мы играли вместе, я всегда знал, что Марио – парень, который берет на себя решающие броски. Доходило до того, что приходилось говорить ему: «Убери свою задницу с дороги!» Марио пытался забрать мяч себе, а ты такой: «Чувак, иди-ка ты…» (смеется).

Без Марио Чалмерса у нас бы не получилось побеждать так, как мы побеждали. Мы, конечно, вспоминаем о Юдонисе Хаслеме. Мы говорим о Майке Миллере, Шейне Баттье, Рэе Аллене, мы говорим об этих громких именах. Но мы не часто говорим о Марио Чалмерсе», – закончил Уэйд .