Дуэйн Уэйд: «Болельщикам пора перестать проявлять неуважение к мастерству»

Дуэйн Уэйд резко высказался в адрес болельщиков НБА.

«Вот в этом и заключается разница между болельщиками и баскетболистами. Вы, болельщики, думаете, что знаете, каково это, потому что вы играете в баскетбол. И это очень, очень, очень неуважительно к мастерству.

Я просто хочу донести это. Вам, болельщикам, пора перестать проявлять неуважение к мастерству. Вы чувствуете запах попкорна и едите его. Вы не представляете, каково это – выступать, когда этот попкорн лопается», – сказал трехкратный чемпион НБА .