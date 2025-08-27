  • Спортс
1

Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»

Руководитель НБА сравнил ситуацию Джонатана Куминги с ситуацией Пола Джорджа.

«Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану». Когда он пришел, команда была на грани. Перед ним играл Дэнни Грэйнджер, также там был Лэнс Стивенсон.

В конечном итоге он получил возможность играть в составе с Дэвидом Уэстом, и они боролись за чемпионство», – сказал анонимный руководитель лиги.
 

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
