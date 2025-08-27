Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»

Руководитель НБА сравнил ситуацию Джонатана Куминги с ситуацией Пола Джорджа.

«Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану». Когда он пришел, команда была на грани. Перед ним играл Дэнни Грэйнджер , также там был Лэнс Стивенсон.

В конечном итоге он получил возможность играть в составе с Дэвидом Уэстом , и они боролись за чемпионство», – сказал анонимный руководитель лиги.

