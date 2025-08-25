Видео
Передача из-за спины Брэндина Подземски стала лучшей в сезоне-2024/25

НБА представила подборку лучших ассистов прошедшего сезона.

Лига признала передачу из-за спины Брэндина Подземски на Джонатана Кумингу лучшей в прошедшем розыгрыше чемпионата.

Также в топ-10 попали ассисты Юки Кавамуры, Стефона Касла, Шэйдона Шарпа, Джа Морэнта, Николы Йокича (трижды), Луки Дончича и Рида Шеппарда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
