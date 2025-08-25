Передача из-за спины Брэндина Подземски стала лучшей в сезоне-2024/25
НБА представила подборку лучших ассистов прошедшего сезона.
Лига признала передачу из-за спины Брэндина Подземски на Джонатана Кумингу лучшей в прошедшем розыгрыше чемпионата.
Также в топ-10 попали ассисты Юки Кавамуры, Стефона Касла, Шэйдона Шарпа, Джа Морэнта, Николы Йокича (трижды), Луки Дончича и Рида Шеппарда.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1993 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
