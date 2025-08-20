Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги
В сети появилось видео тренировки Джонатана Куминги.
Аккаунт warriorsworld в соцсети X опубликовал фрагменты тренировки форварда Джонатана Куминги. В частности игрок отрабатывает броски на последней секунде.
Куминга является ограниченно свободным агентом «Голден Стэйт».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1682 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница warriorsworld в соцсети X
