Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги

В сети появилось видео тренировки Джонатана Куминги.

Аккаунт warriorsworld в соцсети X опубликовал фрагменты тренировки форварда Джонатана Куминги. В частности игрок отрабатывает броски на последней секунде.

Куминга является ограниченно свободным агентом «Голден Стэйт».

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1682 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница warriorsworld в соцсети X
logoДжонатан Куминга
logoБаскетбол - видео
logoГолден Стэйт
logoНБА
