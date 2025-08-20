Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги

В сети появилось видео тренировки Джонатана Куминги.

Аккаунт warriorsworld в соцсети X опубликовал фрагменты тренировки форварда Джонатана Куминги . В частности игрок отрабатывает броски на последней секунде.

Куминга является ограниченно свободным агентом «Голден Стэйт ».