«Сакраменто» пытается обменять Малика Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука

«Сакраменто» не может обменять Малика Монка.

«Кингз» «очень стараются» обменять Малика Монка , но не могут найти партнера для обмена, сообщил источник в НБА Гранту Афсету из DallasHoopsJournal.

Монк заработает 18,8 миллиона долларов в следующем сезоне. «Кингз» предложили атакующего защитника «Голден Стэйт» в обмен на ограниченно свободного агента Джонатана Кумингу , но «Уорриорз» отклонили предложение.

«Кингз» пытаются обменять Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука , который является неограниченно свободным агентом. «Сакраменто » хочет подписать Уэстбрука и выпускать бывшего MVP НБА в качестве шестого игрока на замену Деннису Шредеру.