11

«Сакраменто» пытается обменять Малика Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука

«Сакраменто» не может обменять Малика Монка.

«Кингз» «очень стараются» обменять Малика Монка, но не могут найти партнера для обмена, сообщил источник в НБА Гранту Афсету из DallasHoopsJournal.

Монк заработает 18,8 миллиона долларов в следующем сезоне. «Кингз» предложили атакующего защитника «Голден Стэйт» в обмен на ограниченно свободного агента Джонатана Кумингу, но «Уорриорз» отклонили предложение.

«Кингз» пытаются обменять Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука, который является неограниченно свободным агентом. «Сакраменто» хочет подписать Уэстбрука и выпускать бывшего MVP НБА в качестве шестого игрока на замену Деннису Шредеру. 

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: DallasHoopsJournal
logoСакраменто
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoМалик Монк
logoДжонатан Куминга
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Фишер: «Кингз» – единственный вариант для Расселла Уэстбрука, если он вообще будет в НБА в следующем сезоне»
4сегодня, 05:16
Новый владелец «Портленда» любит всем управлять сам. В НБА такое редко работает
13вчера, 14:34
«Вашингтон» подпишет Скала Лабиссьера
вчера, 04:54
Уилл Скотт стал главным тренером фарм-клуба «Сакраменто»
118 августа, 19:20
Главные новости
Товарищеские матчи. Сербия разгромила Словению, Испания встречается с Германией и другие матчи
сегодня, 20:08Live
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 21:03
«Он бы убил его, если бы мы не вмешались». Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса
6сегодня, 21:02
Эрик Споэльстра посетил товарищеский матч между Сербией и Словенией
сегодня, 20:20Фото
Билл Чисхолм: «Достижения Вика Грусбека и его команды впечатляют, это довольно высокая планка»
сегодня, 20:06
«Последний матч Джордана в форме «Буллс». Пол Пирс считает 6-й матч финала 1998 года величайшим в истории НБА
8сегодня, 19:39
Пол Пирс об «Оклахоме»: «Они могут положить начало династии»
6сегодня, 19:30
Заседание по делу об экстрадиции Даниила Касаткина в США состоится 27 августа
1сегодня, 19:02
Леброн Джеймс отреагировал на сообщение о выводе номера Деррика Роуза из обращения
6сегодня, 18:23Фото
«Обязательно там надевай презерватив». Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении Николы Йокича после обмена в «Бруклин»
9сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры
5сегодня, 20:46Видео
Вадим Воронцов: «Серхио Родригес – по-прежнему моя ролевая модель»
сегодня, 19:07
Тони Паркер: «Моя мечта – тренировать в НБА»
сегодня, 18:30
Эрик Споэльстра: «Пелле Ларссон продолжит прогрессировать»
сегодня, 15:27
Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»
сегодня, 14:55
МБА-МАИ опубликовала расписание предсезонных матчей
сегодня, 14:39
Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»
сегодня, 14:32
Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»
сегодня, 14:14
«Олимпиакос» хочет предложить контракт Дэлано Бэнтону
сегодня, 11:29
Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»
сегодня, 10:34