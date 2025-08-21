«Сакраменто» пытается обменять Малика Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука
«Сакраменто» не может обменять Малика Монка.
«Кингз» «очень стараются» обменять Малика Монка, но не могут найти партнера для обмена, сообщил источник в НБА Гранту Афсету из DallasHoopsJournal.
Монк заработает 18,8 миллиона долларов в следующем сезоне. «Кингз» предложили атакующего защитника «Голден Стэйт» в обмен на ограниченно свободного агента Джонатана Кумингу, но «Уорриорз» отклонили предложение.
«Кингз» пытаются обменять Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука, который является неограниченно свободным агентом. «Сакраменто» хочет подписать Уэстбрука и выпускать бывшего MVP НБА в качестве шестого игрока на замену Деннису Шредеру.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: DallasHoopsJournal
