Джейк Фишер: «Уорриорз» уверены в договоренностях с Элом Хорфордом»

Джейк Фишер подтверждает будущий переход Эла Хорфорда.

«Могу сказать, что «Уорриорз» остаются совершенно уверенными в своих договоренностях с Элом Хорфордом после разрешения ситуации со статусом Джонатана Куминги.

В зависимости от ситуации с платежкой по итогам подписаний, Хорфорд может получить больше среднего исключения налогоплательщика (5,7 миллиона) и даже двухлетний контракт с опцией игрока», – рассказал инсайдер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
