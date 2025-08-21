Джейк Фишер: «Уорриорз» уверены в договоренностях с Элом Хорфордом»

Джейк Фишер подтверждает будущий переход Эла Хорфорда.

«Могу сказать, что «Уорриорз» остаются совершенно уверенными в своих договоренностях с Элом Хорфордом после разрешения ситуации со статусом Джонатана Куминги .

В зависимости от ситуации с платежкой по итогам подписаний, Хорфорд может получить больше среднего исключения налогоплательщика (5,7 миллиона) и даже двухлетний контракт с опцией игрока», – рассказал инсайдер.