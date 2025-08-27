Эван Фурнье о фаворитах Евробаскета: «Франция, Сербия и Германия, но ничего никогда не идет по плану»
Эван Фурнье поделился мнением о Евробаскете.
«Не очень люблю прогнозы. Ничего никогда не идет по плану. Разумеется, три лучших команды – Франция, Сербия и Германия. Они будут фаворитами на победу.
Но это ничего не значит. Будет куча сюрпризов», – заключил француз.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3637 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости