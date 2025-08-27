Эван Фурнье о фаворитах Евробаскета: «Франция, Сербия и Германия, но ничего никогда не идет по плану»

Эван Фурнье поделился мнением о Евробаскете.

«Не очень люблю прогнозы. Ничего никогда не идет по плану. Разумеется, три лучших команды – Франция, Сербия и Германия. Они будут фаворитами на победу.

Но это ничего не значит. Будет куча сюрпризов», – заключил француз.