«Лейкерс» проверят Гэйба Винсента и Макси Клебера в тренировочном лагере
«Лейкерс» хотят посмотреть в деле Гэйба Винсента и Макси Клебера.
«Ожидается, что «Лейкерс» отправят свой текущий состав на тренировочный сбор и дадут ему возможность проявить себя, прежде чем планировать возможные обмены и замены.
В частности, «Лейкерс» интересно посмотреть, какую ценность могут принести Гэйб Винсент и Макси Клебер», – пишет журналист ClutchPoints Бретт Сигел.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ClutchPoints
