«Лейкерс» проверят Гэйба Винсента и Макси Клебера в тренировочном лагере

«Лейкерс» хотят посмотреть в деле Гэйба Винсента и Макси Клебера.

«Ожидается, что «Лейкерс » отправят свой текущий состав на тренировочный сбор и дадут ему возможность проявить себя, прежде чем планировать возможные обмены и замены.

В частности, «Лейкерс» интересно посмотреть, какую ценность могут принести Гэйб Винсент и Макси Клебер », – пишет журналист ClutchPoints Бретт Сигел.