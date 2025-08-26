«Если бы он был эгоистом, он бы вернулся в игру». Байрон Скотт рассказал, как Кобе Брайант доказал, что победа для него важнее всего

Байрон Скотт рассказал, как Кобе Брайант доказал, что главное для него – победа.

20 декабря 2005 года в домашнем матче «Лейкерс» против «Далласа» Брайант набрал 62 очка за три четверти, превзойдя по результативности всю команду соперника – «Лейкерс» уверенно лидировали со счетом 95:61. Обеспечив победу команде, Брайант не вернулся на площадку в четвертой четверти.

«Один человек за три четверти набрал очков больше, чем целая команда – это невероятно. В то время это было просто невероятно. Это неслыханно. Вот почему он – Мамба.

Знаете, о чем это говорит? Это доказывает, что все эти хейтеры Кобе, которые говорили, что он эгоист, не правы. Он хотел победить. Игра была окончена. Если бы он был эгоистом, он бы вернулся в игру и набрал 85-90 очков.

Но матч был выигран, и это было его целью – победить. Он был готов на все, чтобы победить. Он набрал 62 очков, соперник – 61. Он сделал свое дело. Зачем возвращаться? Главное – победить», – рассказал бывший главный тренер «Лейкерс ».