Посольство РФ: «Просьбы Даниила Касаткина об улучшении условий содержания в СИЗО были проигнорированы»

Франция игнорирует просьбы об улучшении содержания Даниила Касаткина в СИЗО.

«Вынуждены констатировать, что практически все просьбы Касаткина к тюремной администрации об улучшении условий его содержания и посещения были проигнорированы. Посольство официально обращалось в МИД Франции с требованием вмешаться в ситуацию, но французская сторона на взаимодействие не идет.

Обращаемся к представителям тюрьмы для решения текущих бытовых вопросов его содержания, находимся в тесном контакте с адвокатом, через которого россиянину передаются посылки, прежде всего книги», – сообщили в посольстве РФ в Париже.

Атакующий защитник МБА-МАИ был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. Игрока подозревают в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.