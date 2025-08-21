Заседание по делу об экстрадиции Даниила Касаткина в США состоится 27 августа

Даниила Касаткина могут экстрадировать в США.

Судебное заседание по делу об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США назначено на 27 августа, сообщает ТАСС.

Заседание пройдет в следственной палате Апелляционного суда Парижа в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Атакующий защитник МБА-МАИ был задержан во французском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона. Игрока подозревают в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.