0

МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касаткина в команде»

МБА-МАИ выступил с заявлением относительно защитника Даниила Касаткина.

«С 23 июня Даниил Касаткин, сыгравший важную роль в становлении и развитии нашей мужской команды, остается под стражей в пригороде Парижа в связи с подозрением в якобы причастности к хакерской деятельности. 

ПБК МБА сохраняет надежду, что данный затянувшийся инцидент будет разрешен в ближайшее время. Со своей стороны клуб предоставил ряд необходимых для судопроизводства документов, запрошенных адвокатом. Готовы и далее всячески содействовать защите Даниила, в том числе материально.

Кроме того, по окончании процесса ПБК МБА ждет его домой и приложит все усилия, чтобы игрок как можно скорее вернулся на паркет в составе нашей команды в Единой Лиге ВТБ.

От имени всех представителей системы МБА желаем Дане, его семье и близким сил и преодоления всех трудностей», – говорится в заявлении.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?441 голос
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
logoДаниил Касаткин
происшествия
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Касаткин о французской тюрьме: «Условия ужасные»
1329 июля, 19:09
Даниил Касаткин: «Не знаю, освобожусь ли я через два месяца, полгода, год или больше»
520 июля, 17:50
Наш баскетболист арестован во Франции – якобы причастен к группировке хакеров. Дело Даниила Касаткина
9111 июля, 00:15
Даниила Касаткина подозревают в причастности к кибератакам с IP-адреса университета Пенсильвания Стэйт, когда он уже играл в России
610 июля, 14:50
Главные новости
«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
35 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
51 минуту назад
Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
3сегодня, 16:14
Джон Уолл завершил карьеру в 34 года
10сегодня, 15:26Видео
Ариана Андонян станет генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге
сегодня, 15:10
Рик Карлайл и «Индиана» договорились о продлении контракта
2сегодня, 14:58
«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа
сегодня, 14:45
Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»
8сегодня, 14:25
«Жизнь очень странная штука». Итальянец рассказал о неожиданной встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении
сегодня, 14:03Фото
В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды
сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
22 минуты назад
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
46 минут назад
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
5сегодня, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
сегодня, 15:22
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
сегодня, 13:53
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43
Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге
сегодня, 13:37
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
сегодня, 11:35
«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года
2сегодня, 10:49Фото
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
1сегодня, 10:34