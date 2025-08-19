МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касаткина в команде»

МБА-МАИ выступил с заявлением относительно защитника Даниила Касаткина.

«С 23 июня Даниил Касаткин , сыгравший важную роль в становлении и развитии нашей мужской команды, остается под стражей в пригороде Парижа в связи с подозрением в якобы причастности к хакерской деятельности.

ПБК МБА сохраняет надежду, что данный затянувшийся инцидент будет разрешен в ближайшее время. Со своей стороны клуб предоставил ряд необходимых для судопроизводства документов, запрошенных адвокатом. Готовы и далее всячески содействовать защите Даниила, в том числе материально.

Кроме того, по окончании процесса ПБК МБА ждет его домой и приложит все усилия, чтобы игрок как можно скорее вернулся на паркет в составе нашей команды в Единой Лиге ВТБ .

От имени всех представителей системы МБА желаем Дане, его семье и близким сил и преодоления всех трудностей», – говорится в заявлении.