Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»
Аренас поделился деталями поступка Уэстбрука, вызвавшего неоднозначную реакцию.
«Забавный момент в том, что я дружу с семьей, которая стояла с майкой «Лейкерс». Они такие: «Йо, ты должен защитить Расса. Он дал нам свой напульсник, подписал его. У нас нет никаких проблем. Мой сын был счастлив».
Они написали мне и сказали, типа: «Йо, чувак. Ты должен защитить Расса». То, как это подают, – чушь собачья», – рассказал Аренас.
Ранее в сети завирусился ролик, на котором Расселл Уэстбрук, подписывая майки, пропустил детей с формой «Лейкерс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Гилберта Аренаса
