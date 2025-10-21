Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»

Аренас поделился деталями поступка Уэстбрука, вызвавшего неоднозначную реакцию.

«Забавный момент в том, что я дружу с семьей, которая стояла с майкой «Лейкерс ». Они такие: «Йо, ты должен защитить Расса. Он дал нам свой напульсник, подписал его. У нас нет никаких проблем. Мой сын был счастлив».

Они написали мне и сказали, типа: «Йо, чувак. Ты должен защитить Расса ». То, как это подают, – чушь собачья», – рассказал Аренас .

Ранее в сети завирусился ролик , на котором Расселл Уэстбрук, подписывая майки, пропустил детей с формой «Лейкерс».