  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»
0

Аренас выступил в защиту Уэстбрука, не подписавшего детям майку «Лейкерс»: «То, как это подают, – чушь собачья»

Аренас поделился деталями поступка Уэстбрука, вызвавшего неоднозначную реакцию.

«Забавный момент в том, что я дружу с семьей, которая стояла с майкой «Лейкерс». Они такие: «Йо, ты должен защитить Расса. Он дал нам свой напульсник, подписал его. У нас нет никаких проблем. Мой сын был счастлив».

Они написали мне и сказали, типа: «Йо, чувак. Ты должен защитить Расса». То, как это подают, – чушь собачья», – рассказал Аренас.

Ранее в сети завирусился ролик, на котором Расселл Уэстбрук, подписывая майки, пропустил детей с формой «Лейкерс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Гилберта Аренаса
logoРасселл Уэстбрук
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoГилберт Аренас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24
«Ненавижу это фальшивое дерьмо». Расселл Уэстбрук раскритиковал «неискреннее» поведение Леброна во время их совместной игры в «Лейкерс»
20вчера, 16:32
Расселл Уэстбрук не стал подписывать детям майки «Лейкерс»
418 октября, 16:45Видео
Главные новости
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
2сегодня, 07:47
Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
29сегодня, 07:10
Энтони Эдвардс: «Я принесу Миннесоте чемпионство»
10сегодня, 07:03
«Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)
2сегодня, 06:56
Бронни Джеймс сможет принять участие в первом матче сезона против «Голден Стэйт»
11сегодня, 06:53
Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев
3сегодня, 06:48
Пи Джей Вашингтон о потенциальном переводе на скамейку: «Главное – победа. Буду играть против более слабых защитников»
сегодня, 06:32
Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»
сегодня, 06:28
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
3сегодня, 06:16
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
1сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
37 минут назад
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
656 минут назад
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24
Еврокубок. «Ульм» встретится с «Бешикташем», «Арис» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:12
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
сегодня, 08:02
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
1вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46