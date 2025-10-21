На Спортсе’’ продолжается сбор команд на новый сезон НБА.

Менее чем за сутки до первого дедлайна чаще всех фэнтези-менеджеры выбирают тяжелого форварда «Орландо» Паоло Банкеро (цена – 1900), он почти в половине составов.

Второй по популярности – разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (3100), далее самый дорогой игрок турнира – центровой «Денвера » Никола Йокич (3400).

Кроме того, в топ-5 входят атакующий защитник «Бостона » Деррик Уайт (1800) и легкий форвард «Орландо » Франц Вагнер (2000).

Напомним, регулярный чемпионат НБА старует в ночь на среду, в первом матче в 1:30 мск встретятся «Оклахома» и «Хьюстон ». Собрать фэнтези-команду на новый сезон можно здесь в любой момент , игроки ближайшего матча будут заблокировано для выбора за час до начала игры.

