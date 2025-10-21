Банкеро – самый популярный игрок в Фэнтези НБА на Спортсе’’. Шэй, Йокич, Уайт и Франц Вагнер в топ-5
Менее чем за сутки до первого дедлайна чаще всех фэнтези-менеджеры выбирают тяжелого форварда «Орландо» Паоло Банкеро (цена – 1900), он почти в половине составов.
Второй по популярности – разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер (3100), далее самый дорогой игрок турнира – центровой «Денвера» Никола Йокич (3400).
Кроме того, в топ-5 входят атакующий защитник «Бостона» Деррик Уайт (1800) и легкий форвард «Орландо» Франц Вагнер (2000).
Напомним, регулярный чемпионат НБА старует в ночь на среду, в первом матче в 1:30 мск встретятся «Оклахома» и «Хьюстон». Собрать фэнтези-команду на новый сезон можно здесь в любой момент, игроки ближайшего матча будут заблокировано для выбора за час до начала игры.
Фэнтези НБА: гид к новому сезону. Кого из звезд и дешевых игроков брать?