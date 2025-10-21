Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
Марьянович любит наблюдать за игрой MVP-2017.
«Я, безусловно, большой поклонник Рассела Уэстбрука, и каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Рассела Уэстбрука», – сказал бывший игрок НБА.
Уэстбрук начнет свой 18-й сезон в лиге в составе «Сакраменто», подписав с клубом 1-летний негарантированный контракт.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости