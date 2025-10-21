Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»

Марьянович любит наблюдать за игрой MVP-2017.

«Я, безусловно, большой поклонник Рассела Уэстбрука, и каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Рассела Уэстбрука », – сказал бывший игрок НБА .

Уэстбрук начнет свой 18-й сезон в лиге в составе «Сакраменто », подписав с клубом 1-летний негарантированный контракт.