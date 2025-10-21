Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19
«Кайри – хороший братан. Раньше мы постоянно конфликтовали, потому что он прогуливал чертовски много работы.
А я такой: «Этот братан просто сногсшибательный, я хочу видеть, как он танцует на баскетбольной площадке. Не хочу слышать ни слова о каких-то вакцинах от COVID. Тащи свою задницу на паркет».
Теперь, оглядываясь назад, очевидно, что братан был прав, потому что мы видим все теории заговора, которые всплыли. И респект ему за то, что у него хватило проницательности это разглядеть. В то время мы этого не видели», – сказал Смит.
Во время конфликта Ирвинга с «Бруклином» из-за его отказа сделать прививку от COVID-19 и продвижения антисемитского фильма, Смит жестко критиковал звездного игрока. Ведущий шоу высказывался о «высокомерии» Ирвинга и заявлял, что тому стоит покинуть НБА, если он не может смириться с освещением его ошибок в СМИ.