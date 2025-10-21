Стивен Эй Смит заявил, что Кайри Ирвинг «был прав» насчет вакцинации от COVID-19

Смит признал верным поведение Ирвинга в начале пандемии.

«Кайри – хороший братан. Раньше мы постоянно конфликтовали, потому что он прогуливал чертовски много работы.

А я такой: «Этот братан просто сногсшибательный, я хочу видеть, как он танцует на баскетбольной площадке. Не хочу слышать ни слова о каких-то вакцинах от COVID. Тащи свою задницу на паркет».

Теперь, оглядываясь назад, очевидно, что братан был прав, потому что мы видим все теории заговора, которые всплыли. И респект ему за то, что у него хватило проницательности это разглядеть. В то время мы этого не видели», – сказал Смит .

Во время конфликта Ирвинга с «Бруклином » из-за его отказа сделать прививку от COVID-19 и продвижения антисемитского фильма, Смит жестко критиковал звездного игрока. Ведущий шоу высказывался о «высокомерии» Ирвинга и заявлял, что тому стоит покинуть НБА , если он не может смириться с освещением его ошибок в СМИ.