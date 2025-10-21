«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон

Джексон занял место в составе «Бакс».

Чтобы сократить ростер до 15 стандартных контрактов, «Бакс» решили оставить Андре Джексона и Амира Коффи, а отчислить Тайлера Смита.

Помимо того, что Джексон вошел в окончательный состав, его зарплата в размере 2,2 миллиона долларов на предстоящий сезон теперь гарантирована.

23-летний защитник был выбран под общим 36-м номером на драфте 2023 года, и его роль в команде несколько раз менялась за последние пару сезонов. При главном тренере Доке Риверсе Джексон стал постоянным игроком ротации.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 67 матчах, в 43 из которых выходил в стартовом составе, в среднем проводя на площадке чуть более 14 минут за игру. Он набирал 3,4 очка, 2,7 подбора и 1,2 передачи при 47,7% попаданий с игры и 39,5% с трехочковой дистанции.