0

«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон

Джексон занял место в составе «Бакс».

Чтобы сократить ростер до 15 стандартных контрактов, «Бакс» решили оставить Андре Джексона и Амира Коффи, а отчислить Тайлера Смита.

Помимо того, что Джексон вошел в окончательный состав, его зарплата в размере 2,2 миллиона долларов на предстоящий сезон теперь гарантирована. 

23-летний защитник был выбран под общим 36-м номером на драфте 2023 года, и его роль в команде несколько раз менялась за последние пару сезонов. При главном тренере Доке Риверсе Джексон стал постоянным игроком ротации.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 67 матчах, в 43 из которых выходил в стартовом составе, в среднем проводя на площадке чуть более 14 минут за игру. Он набирал 3,4 очка, 2,7 подбора и 1,2 передачи при 47,7% попаданий с игры и 39,5% с трехочковой дистанции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoМилуоки
logoНБА
logoАндре Джексон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» отчислил Тайлера Смита
вчера, 21:30
Самые интересные команды НБА в новом сезоне
42вчера, 13:30
11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт
10вчера, 07:28
Главные новости
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
10 минут назад
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
32 минуты назад
Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»
132 минуты назад
Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»
42 минуты назад
Тари Исон станет ограниченно свободным агентом следующим летом, не договорившись о продлении с «Хьюстоном»
56 минут назад
Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА
57 минут назад
Тай Джером пропустит минимум четыре недели
сегодня, 05:09
Лу Уильямс о втором «Решении» Леброна: «Позвал детишек на вечеринку Hennessy»
сегодня, 05:08
Дебютный выпуск новой программы с Майклом Джорданом покажут на NBC в перерыве матча «Тандер» – «Рокетс»
сегодня, 04:59
Дариус Гарлэнд восстанавливается с опережением графика
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1вчера, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2вчера, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
вчера, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
вчера, 11:26Фото
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
вчера, 09:05