  • Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
4

Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»

Дёмин считает, что человеку с улицы забить через игрока НБА будет очень сложно.

Баскетболистам «Бруклина» задали один и тот же вопрос: сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА?

Кэм Томас: «100. Придется надеяться на удачный случай».

Ник Клэкстон: «Зависит от того, кто именно этот защитник. Если это я, и стараюсь по полной, тогда – никогда».

Егор Дёмин: «Миллиарды».

Майкл Портер: «Бесконечность. Но если ты более-менее баскетболист, если ты вообще когда-либо играл в баскетбол, то, наверное, все равно где-то сотни. Но в конце концов ты сделаешь какую-нибудь безумную попытку и забьешь».

Заир Уильямс: «Не хочу звучать высокомерно и говорить, что они никогда не забьют, но, возможно, так и есть. Может, им повезет, и они просто швырнут мяч затылком с трехочковой в пол-оборота, запустят его к Луне, и он попадет в кольцо. Может, один раз из 100. Может быть. Но нет, вероятно, этого не случится».

Напомним, регулярный чемпионат НБА старует в ночь на среду, в первом матче в 1:30 мск встретятся «Оклахома» и «Хьюстон». Собрать фэнтези-команду на новый сезон можно здесь в любой момент, игроки ближайшего матча будут заблокировано для выбора за час до начала игры.

Фэнтези НБА: гид к новому сезону. Кого из звезд и дешевых игроков брать?

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
