Егор Дёмин: «Сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА? Миллиарды»
Баскетболистам «Бруклина» задали один и тот же вопрос: сколько попыток нужно обычному человеку, чтобы забить против защитника из НБА?
Кэм Томас: «100. Придется надеяться на удачный случай».
Ник Клэкстон: «Зависит от того, кто именно этот защитник. Если это я, и стараюсь по полной, тогда – никогда».
Егор Дёмин: «Миллиарды».
Майкл Портер: «Бесконечность. Но если ты более-менее баскетболист, если ты вообще когда-либо играл в баскетбол, то, наверное, все равно где-то сотни. Но в конце концов ты сделаешь какую-нибудь безумную попытку и забьешь».
Заир Уильямс: «Не хочу звучать высокомерно и говорить, что они никогда не забьют, но, возможно, так и есть. Может, им повезет, и они просто швырнут мяч затылком с трехочковой в пол-оборота, запустят его к Луне, и он попадет в кольцо. Может, один раз из 100. Может быть. Но нет, вероятно, этого не случится».
