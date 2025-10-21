Бобби Портис о Яннисе Адетокумбо: «На мой взгляд, он полностью сфокусирован на команде»

Бобби Портис заявил о полной вовлеченности звездного партнера в общее дело.

«Я общался с Яннисом летом, когда принимал решение о своем будущем в качестве свободного агента – хотел узнать его мысли, потому что я, разумеется, планировал продлить контракт с «Бакс» и остаться в Милуоки. Я хотел продолжать строить здесь свое наследие.

Но в последнее время мы мало обсуждали события, происходящие за пределами команды. На мой взгляд, он полностью в игре и сфокусирован на команде. Как только сезон начнется, мы все настроены только на одну цель – выиграть еще один чемпионский титул. Именно такой стандарт задан здесь. Это наша цель. Независимо от того, кто в составе, что говорят или думают другие – это тот стандарт, который мы сами для себя установили», – заявил 30-летний форвард «Милуоки ».