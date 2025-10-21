  • Спортс
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»

Бывший тренер «Никс» помог «Селтикс», которых он же и выбил в плей-офф-2025.

Джейлен Браун рассказал журналистам, что Тибодо присутствовал на последней тренировке «Бостона».

«Здорово, что Тибс к нам заглянул. Очевидно, что именно его команда выбила нас из плей-офф в прошлом году. Так что то, что он смог поделиться с нами своими соображениями о той серии, некоторыми деталями, которые они разобрали по поводу нашей игры, помогает нам расти и учиться.

То, что Тибс был здесь на нашей тренировке и объяснял некоторые вещи, которые помогли им победить нас, помогает стать лучше лично мне и помогает стать лучше всей нашей команде. Так что я очень ценю это», – сказал Браун.

«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» в полуфинале Востока (4-2).

Том Тибодо был уволен с поста главного тренера «Никс» после того, как не смог вывести команду в финал НБА.

