Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
Джейлен Браун рассказал журналистам, что Тибодо присутствовал на последней тренировке «Бостона».
«Здорово, что Тибс к нам заглянул. Очевидно, что именно его команда выбила нас из плей-офф в прошлом году. Так что то, что он смог поделиться с нами своими соображениями о той серии, некоторыми деталями, которые они разобрали по поводу нашей игры, помогает нам расти и учиться.
То, что Тибс был здесь на нашей тренировке и объяснял некоторые вещи, которые помогли им победить нас, помогает стать лучше лично мне и помогает стать лучше всей нашей команде. Так что я очень ценю это», – сказал Браун.
«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» в полуфинале Востока (4-2).
Том Тибодо был уволен с поста главного тренера «Никс» после того, как не смог вывести команду в финал НБА.