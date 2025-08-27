«Автодор» подписал 23-летнего американского защитника Терренса Эдвардса
Терренс Эдвардс присоединился к «Автодору».
Американский защитник (23 года, 198 см) подписал однолетнее соглашение.
Эдвардс отыграл 5 сезонов в студенческом баскетболе. Последний чемпионат он провел в Луисвилле, набирая 16,7 очка, 4,1 подбора и 2,7 передачи при 43,7% точности с игры и 33% из-за дуги.
В Летней лиге защитник провел матч за «Милуоки» (7 + 4 подбора), но после турнира решил попробовать силы в Европе.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3286 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Автодора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости