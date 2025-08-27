«Автодор» подписал 23-летнего американского защитника Терренса Эдвардса

Терренс Эдвардс присоединился к «Автодору».

Американский защитник (23 года, 198 см) подписал однолетнее соглашение.

Эдвардс отыграл 5 сезонов в студенческом баскетболе. Последний чемпионат он провел в Луисвилле, набирая 16,7 очка, 4,1 подбора и 2,7 передачи при 43,7% точности с игры и 33% из-за дуги.

В Летней лиге защитник провел матч за «Милуоки» (7 + 4 подбора), но после турнира решил попробовать силы в Европе.