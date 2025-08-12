Ален Хаджибегович стал игроком «Автодора»
«Автодор» подписал игрока сборной Катара.
«Автодор» объявил о подписании соглашения с центровым сборной Катара Аленом Хаджибеговичем (26 лет, 208 см, 103 кг). Контракт с уроженцем Черногории рассчитан до конца сезона-2025/26.
В прошедшем сезоне Хаджибегович выступал за «Лондон», набирая 12,7 очка, 8,0 подбора, 2,0 передачи и 1,3 блок-шота в среднем за матч. Бигмен помог команде выиграть регулярный чемпионат Великобритании и выйти в полуфинал плей-офф, а также был включен в символическую пятерку лучших обороняющихся игроков сезона.
Хаджибегович уже выступал в России с 2019 по 2021 год за московскую «Руну».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Автодора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости