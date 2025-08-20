Марк Кьюбан: «Шэмс Чарания был моим человеком. Он очень помог нам заполучить Кайри Ирвинга»

Марк Кьюбан рассказал, что Шэмс Чарания помог «Мэвс» выменять Кайри Ирвинга.

«Я думал, что мы выменяли Кобе, но их генеральный менеджер отговорил их от обмена. Знаете, есть куча свободных агентов, которых, как мы думали, мы подписали, но это оказалось не так. Такова специфика этой лиги. Если ты достаточно долго владеешь командой, то понимаешь, что 99 процентов сделок, которые, как тебе кажется, были совершены, не состоялись. Мы могли выменять Пола Пирса. Мы заключили сделку, но нужно было провести конференц-звонок с третьей командой. Третья команда не знала подробностей обмена. И они сказали: «Что ж, если хотите, чтобы мы одобрили сделку, вы должны дать нам еще один пик в первом раунде“. Мы не смогли этого сделать, и поэтому обмен Пола Пирса провалился.

Когда вы разговариваете с агентами или игроками, у агентов есть свои интересы, у игроков свои интересы. Вот тогда все и начинает просачиваться в СМИ.

С моей стороны это был Шэмс Чарания . Шэмс был моим человеком. Я говорил ему: «Я не могу раскрыть подробности, но я расскажу тебе кое-что в будущем“. В ответ он информировал меня о других событиях в лиге. Так что у нас были отличные отношения. Он знал, когда не стоит спрашивать, и я знал, когда не стоит спрашивать о других командах, потому что он мне ничего не расскажет. Но были определенные вещи, которые он мне рассказывал, касающиеся игроков и их интересов.

Он очень помог нам заполучить Кайри Ирвинга , а затем продлить его контракт, потому что у него были прекрасные отношения с агентом Кайри», – рассказал бывший владелец «Далласа ».