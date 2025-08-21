Видео
Рекордные 44 очка Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» в игре со «Спаркс»

Пейдж Бекерс показала выдающуюся статистику.

1-й номер драфта-2025 набрала 44 очка, 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват при 3 потерях. Бекерс реализовала 17 из 21 броска с игры (81%), 4 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Ее показатели результативности установили рекорд для Бекерс и сезона женской НБА, повторили результат Синтии Купер среди первогодок и стали самыми эффективными (80% с игры) среди матчей с 40 и более очками в истории лиги, опередив предыдущее достижение Келси Плам (40 очков, 77,8% в 2023 году).

«Даллас» уступил – 80:81 и потерял шансы на плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алексы Филиппоу
