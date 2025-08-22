19 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Финикс» и продлить победную серию до 9 игр

«Эйсес» обыграли «Меркури» – 83:61.

Центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон стала самым результативным игроком матча, записав на свой счет 19 очков (7 из 16 с игры, 5 из 6 с линии). За 30 минут на паркете Уилсон также собрала 13 подборов, отдала 1 передачу, сделала 1 перехват и 1 блок-шот. Дабл-дабл стал для баскетболистки 18-м в сезоне.

В составе «Финикса» выделялась форвард Алисса Томас – 17 очков, 11 подборов и 6 передач. «Меркури» установили собственные антирекорды сезона по набранным очкам (61) и проценту попаданий с игры (31%).

«Лас-Вегас» не знает поражений с 2 августа, когда дома команда уступила «Миннесоте» со счетом 58:111. После того поражения клуб занимал восьмое место в таблице женской НБА (14-14). Благодаря своей девятиматчевой победной серии «Эйсес» теперь имеют третий показатель в лиге – 23 победы при 14 поражениях.