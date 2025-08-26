Светислав Пешич: «Мы играем в самой сложной группе»

Светислав Пешич заявил, что Сербии досталась самая сложная группа на Евробаскете.

«Мы играем в самой сложной группе, против хозяев, поэтому нужно проявить уважение.

В нашей группе два очень серьезных претендента на медали, включая Турцию. Шесть-восемь команд борются за медаль, затем идет девятая или десятая – вот так. Я хочу, чтобы вы донесли это до болельщиков и экспертов, мы не лучшие в мире – здесь играет чемпион мира.

Только болельщики имеют право на эйфорию. Просто умерьте свои завышенные ожидания. Наши ожидания гораздо выше, чем вы думаете, но мы сосредоточены только на задачах, которые стоят перед нами каждый день. Итак, еще раз: группа, в которой мы находимся, самая сложная на турнире», – сказал главный тренер сборной Сербии перед началом турнира в Риге.

Сербия сыграет в группе А вместе с Турцией, Латвией, Чехией, Эстонией и Португалией.