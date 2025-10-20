  • Спортс
2

Джексон Хэйс о получении словенского паспорта: «Я бы с радостью представлял США, но у нас нет открытых отборов»

Центровой «Лейкерс» объяснил свое решение присоединиться к словенской сборной.

«У нас с Лукой один агент. Мои родители и его родители вроде как сейчас над этим работают. Они предложили мне эту идею, и, я думаю, каждая сборная может иметь одного натурализованного игрока.

В сборной США нет открытых отборов. И я чувствую, что есть парни, которых приглашают в тренировочный лагерь, но которых там быть не должно. Так что я просто хотел играть на этой сцене. Я сделаю все возможное, чтобы играть там.

Очевидно, я бы с радостью представлял свою страну, но у нас нет открытых отборов. Что есть, то есть», – сказал Хэйс.

25-летний центровой родился в Нормане, Оклахома. 

Следующим летом Словения будет играть в отборочных матчах Чемпионата мира по баскетболу 2027 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
