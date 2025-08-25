Эрик Споэльстра: «Мне нравится, когда Никола Йович ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым»

Эрик Споэльстра прокомментировал участие Николы Йовича в Евробаскете.

Главный тренер отправился в Европу посмотреть на молодежь «Хит».

«Очень рад за Нико (Йовича). Мне нравится, когда он ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым.

Думаю, ему помогает участие в коллективе, который умеет побеждать, хочет этого, их команда очень сплоченная. Это оказывает на него большое влияние. Мы ждем от него большого прогресса в сезоне», – заявил Споэльстра.