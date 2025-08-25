  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эрик Споэльстра: «Мне нравится, когда Никола Йович ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым»
0

Эрик Споэльстра: «Мне нравится, когда Никола Йович ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым»

Эрик Споэльстра прокомментировал участие Николы Йовича в Евробаскете.

Главный тренер отправился в Европу посмотреть на молодежь «Хит».

«Очень рад за Нико (Йовича). Мне нравится, когда он ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым.

Думаю, ему помогает участие в коллективе, который умеет побеждать, хочет этого, их команда очень сплоченная. Это оказывает на него большое влияние. Мы ждем от него большого прогресса в сезоне», – заявил Споэльстра.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoНикола Йович
logoЭрик Споэльстра
logoсборная Сербии
logoМайами
logoЕвробаскет-2025
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Коннектикут, «Чикаго» сыграет с «Лас-Вегасом»
вчера, 21:11
«Хьюстон», «Атланта» и «Денвер» провели лучшее межсезонье по мнению The Athletic
7вчера, 20:15
Джеймс Уорти о форме Луки Дончича: «Игроки часто приходят к правильному образу мыслей к 25-26 годам. Хорошо, что он не исключение»
вчера, 19:50
Зайон Уильямсон станет следующим из звездных игроков, кто запросит обмен, по мнению ESPN
11вчера, 19:32
Дуэйн Бэйкон: «Провел отличный сезон в России, теперь хорошо себя чувствую и воодушевлен возвращением в Евролигу»
вчера, 18:26
«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN
2вчера, 17:45
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
13вчера, 17:34
Франц Вагнер: «Йокич и Дончич наиболее опасны, когда задействуют партнеров. Но при этом могут набрать очки в любой момент»
1вчера, 16:46
Офер Яннай: «Почти заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса, но потом «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч»
2вчера, 16:14
Билаль Кулибали о Евробаскете: «У всех отличные команды, но отдельные игроки меня не беспокоят»
1вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Не видно, чтобы лига хотела добиться результата». Переговоры о новом коллективном соглашении женской НБА вряд ли закончатся до дедлайна
вчера, 20:59
Городской совет Сан-Антонио утвердил инвестиции в размере 489 миллионов долларов в новую арену «Сперс»
вчера, 20:30
Чарльз Баркли: «Лучшие моменты Inside the NBA – через 40 минут после матчей. Но на ESPN всегда срочно переключаются на Sports Center»
вчера, 19:05
Генменеджер «Фенербахче»: «Европейский рынок сужается, а количество игроков из НБА растет»
вчера, 18:41
Мишко Ражнатович: «Заявления Саши Дончича никак не повлияют на Джоша Нибо, но могут иметь критические последствия для словенской федерации»
вчера, 18:15
«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем
вчера, 17:59Фото
Энтони Коуэн перешел из «Вулвз» в «Мерсин»
вчера, 17:12
Пабло Ласо: «Быть кандидатом на место во главе сборной Испании – награда за мою карьеру и достижения»
вчера, 16:59
Саша Дончич: «Если Джош Нибо не хочет играть за Словению, в чем смысл нашего сотрудничества?»
вчера, 15:57
Элайджа Брайант об игре за «Хапоэль»: «В моем контракте четко не прописано проживание в Израиле»
вчера, 15:43