Неэмиаш Кета станет стартовым центровым «Бостона» в новом сезоне

Кета будет выходить на паркет с первых минут.

Португалец стал основной «пятеркой» команды после того, как все три тяжелых форварда/центровых, бывших впереди него в ротации в прошлом сезоне – Эл Хорфорд, Кристапс Порзингис и Люк Корнет – покинули «Бостон».

Кета понимает, что выход в старте клуба с чемпионскими амбициями налагает на него дополнительную ответственность.

«Я не пытаюсь раздувать из этого историю, но, в конце концов, я буду выходить в старте «Селтикс» – и это уже само по себе важно. Главное – сохранить тот же настрой, который был у меня всегда. Я просто стараюсь помочь команде побеждать, независимо от того, выхожу я с первых минут или со скамейки запасных. Я должен проявить свою волю и делать своих партнеров по команде лучше», – сказал Кета.

В прошлом сезоне 26-летний баскетболист в среднем набирал 5 очков и 3,8 подбора в 62 матчах (6 – в старте), проводя на площадке в среднем 13,9 минуты и реализуя 65% бросков с игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Boston Globe
