«Вашингтон» отчислил Диллона Джонса
Джонс покинул состав «Уизардс».
Если никто из клубов не заберет 23-летнего форвард с драфта отказов, то его гарантированные 2,7 млн долларов зарплаты останутся «мертвыми» в платежке «Вашингтона» до конца сезона. Ожидается, что игрок вызовет интерес на рынке двусторонних контрактов.
Джонс, выбранный под 26-м номером драфта 2024 года, этим летом был обменян из «Оклахомы» в «Вашингтон» в рамках финансовой расчистки после чемпионской кампании «Тандер».
Выступая за «Оклахому» в прошлом сезоне, форвард набирал в среднем 2,5 очка и 2,2 подбора в 54 матчах НБА. Также игрок провел 23 матча в G-лиге, набирая 13,5 очка, 7,4 подбора и 5,7 передачи.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10958 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
