«Вашингтон» отчислил Диллона Джонса

Джонс покинул состав «Уизардс».

Если никто из клубов не заберет 23-летнего форвард с драфта отказов, то его гарантированные 2,7 млн долларов зарплаты останутся «мертвыми» в платежке «Вашингтона» до конца сезона. Ожидается, что игрок вызовет интерес на рынке двусторонних контрактов.

Джонс, выбранный под 26-м номером драфта 2024 года, этим летом был обменян из «Оклахомы» в «Вашингтон» в рамках финансовой расчистки после чемпионской кампании «Тандер».

Выступая за «Оклахому» в прошлом сезоне, форвард набирал в среднем 2,5 очка и 2,2 подбора в 54 матчах НБА. Также игрок провел 23 матча в G-лиге, набирая 13,5 очка, 7,4 подбора и 5,7 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
