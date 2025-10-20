«Бруклин» сохранит Тайриза Мартина

26-летний защитник займет место в составе «Нетс» на новый сезон.

В предсезонных матчах Мартин реализовывал 45,5% трехочковых. В прошлом сезоне защитник принял участие в 60 матчах «Бруклина » (11 – в старте), набирая в среднем 8,7 очка и 3,7 подбора за 21,9 минуты на паркете.