«Бруклин» сохранит Тайриза Мартина
26-летний защитник займет место в составе «Нетс» на новый сезон.
В предсезонных матчах Мартин реализовывал 45,5% трехочковых. В прошлом сезоне защитник принял участие в 60 матчах «Бруклина» (11 – в старте), набирая в среднем 8,7 очка и 3,7 подбора за 21,9 минуты на паркете.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10958 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
