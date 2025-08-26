Кристапс Порзингис: «Сербия – фаворит. Никола Йокич – лучший игрок в мире»
Кристапс Порзингис поделился ожиданиями от матча против Сербии и Николы Йокича.
«Сербия – фаворит, это очевидно. Но кто знает. В одном матче может произойти все, что угодно – хорошее или плохое. Мы должны быть готовы. Мы сыграем два матча, а затем Сербия. Это будет очень тяжелая игра, но мы выложимся на полную.
Точно не помню, но, кажется, я уже играл против Николы Йокича. На мой взгляд, он, пожалуй, лучший игрок в мире. Встреча с ним станет серьезным испытанием. Тем не менее, сначала Турция и Эстония, а потом сосредоточимся на Сербии. Но да, мы знаем, что предстоит много работы», – сказал центровой сборной Латвии и «Атланты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
