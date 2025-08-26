Руководители «Денвера» навестили Николу Йокича в Риге

Руководители «Денвера» посетили тренировку сборной Сербии в Риге.

Сборная Сербии прибыла в Ригу, Латвия, на чемпионат Европы-2025.

Поздним вечером команда Николы Йокича провела свою первую тренировку, на которой присутствовали руководители «Денвера » Бен Тензер и Джон Уоллес, сообщает Mozzart Sport.

Тензер – вице-президент «Наггетс» по баскетбольным операциям, ранее исполнявший обязанности генерального менеджера, Уоллес – вице-президент команды по развитию игроков.



