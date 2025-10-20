Донован Митчелл готов поступиться высокой статистикой ради команды: «Все хотят жертвовать собой, пока не наступает их очередь»

Митчелл объяснил, как тренер помог ему понять, что нужно для прогресса команды.

«Все хотят жертвовать собой, пока не наступает их очередь. Все говорят: «Ты должен, ты должен, ты должен». Но как насчет посмотреть в зеркало? Я думаю, что во многом то, что говорил Кенни [Эткинсон], звучало так: «Эй, ты уже здесь, на высоком уровне. Но мы должны убедиться, что поднимаем сюда и других парней». И это означает – делить полномочия с товарищами по команде.

Очевидно, что мяч чаще у меня в руках. Набираю ли я больше очков, чем другие парни в моей команде? Да. Но важно – поднимать других до этого уровня. Наделять полномочиями. Делать это и смотреть на себя в зеркало с вопросом: «Как я могу сделать других лучше?» Это был следующий шаг в моем развитии, и он действительно бросил мне вызов в этом. Я ценю такой подход с тренерской стороны.

Никто в этой лиге не добивается чего-то в одиночку. Нужно находить способы по полной использовать всех. Это было моей жертвой, в каком-то смысле. Я буду играть меньше всего минут за карьеру? Хорошо. Не буду набирать очки? Окей. В некоторых матчах не буду много играть, потому что у других ребят пошла игра? Отлично.

Конечная цель – выиграть чемпионский титул. А не просто: «Эй, я в среднем набираю 30 очков за карьеру или 25», а затем отправиться домой, и на этом все. Ты хочешь выиграть чемпионат и играть на самом высоком уровне – вот в чем цель», – сказал Митчелл .