  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Донован Митчелл готов поступиться высокой статистикой ради команды: «Все хотят жертвовать собой, пока не наступает их очередь»
1

Донован Митчелл готов поступиться высокой статистикой ради команды: «Все хотят жертвовать собой, пока не наступает их очередь»

Митчелл объяснил, как тренер помог ему понять, что нужно для прогресса команды.

«Все хотят жертвовать собой, пока не наступает их очередь. Все говорят: «Ты должен, ты должен, ты должен». Но как насчет посмотреть в зеркало? Я думаю, что во многом то, что говорил Кенни [Эткинсон], звучало так: «Эй, ты уже здесь, на высоком уровне. Но мы должны убедиться, что поднимаем сюда и других парней». И это означает – делить полномочия с товарищами по команде.

Очевидно, что мяч чаще у меня в руках. Набираю ли я больше очков, чем другие парни в моей команде? Да. Но важно – поднимать других до этого уровня. Наделять полномочиями. Делать это и смотреть на себя в зеркало с вопросом: «Как я могу сделать других лучше?» Это был следующий шаг в моем развитии, и он действительно бросил мне вызов в этом. Я ценю такой подход с тренерской стороны.

Никто в этой лиге не добивается чего-то в одиночку. Нужно находить способы по полной использовать всех. Это было моей жертвой, в каком-то смысле. Я буду играть меньше всего минут за карьеру? Хорошо. Не буду набирать очки? Окей. В некоторых матчах не буду много играть, потому что у других ребят пошла игра? Отлично.

Конечная цель – выиграть чемпионский титул. А не просто: «Эй, я в среднем набираю 30 очков за карьеру или 25», а затем отправиться домой, и на этом все. Ты хочешь выиграть чемпионат и играть на самом высоком уровне – вот в чем цель», – сказал Митчелл.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?11198 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница SiriusXM NBA Radio в соцсети X
logoДонован Митчелл
logoКливленд
logoНБА
logoКенни Эткинсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дариус Гарлэнд: «Если бы я был здоров, «Кливленд» взял бы титул»
12вчера, 17:37
Гилджес-Александер, Йокич, Дончич и Вембаньяма – в прогнозе на участников «Гонки за MVP» от NBA.com
518 октября, 14:20
Донован Митчелл: «Лонзо Болл похож на Леброна Джеймса с точки зрения ума»
98 октября, 07:20
Главные новости
Неэмиаш Кета станет стартовым центровым «Бостона» в новом сезоне
16 минут назад
«Скажи им, кто наглухо закрыл тебя сегодня!» Джо Инглс потроллил Энтони Эдвардса
29 минут назадВидео
Джексон Хэйс о получении словенского паспорта: «Я бы с радостью представлял США, но у нас нет открытых отборов»
6сегодня, 09:21
11 драфт-классов подряд ни один из выбранных «Милоуки» игроков не подписывал с клубом второй контракт
10сегодня, 07:28
Пол Пирс сравнил Кевина Дюрэнта с Рэем Алленом: «Выбрал легкий путь»
16сегодня, 07:01
Расселл Уэстбрук: «Желание доказать свою правоту никуда не денется, пока я не закончу играть»
11сегодня, 06:46
Андрей Ватутин скептически оценил перспективы европейского проекта НБА: «Он не учитывает интересов болельщицких баз, вычеркивает из топ-ландшафта Сербию и Литву»
5сегодня, 06:29
Джей Джей Редик: «Что значит «чемпионская защита»? На самом деле, что это значит? Ничего это не значит, буквально ничего»
5сегодня, 06:04
Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень!»
3сегодня, 05:46
Яннис Адетокумбо о Крисе Миддлтоне: «Он мой брат на всю жизнь»
5сегодня, 05:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» подписал Нэйта Сестину
1 минуту назадФото
Джексон Хэйс будет готов к матчу открытия сезона против «Голден Стэйт», несмотря на легкое растяжение запястья
сегодня, 09:05
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Илирию», «Партизан» сыграет с ФМП
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Ваноли Кремона»
сегодня, 08:23
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:17
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Уралмашем»
1сегодня, 08:11
«Вашингтон» отчислил Диллона Джонса
сегодня, 08:01
«Бруклин» сохранит Тайриза Мартина
сегодня, 07:47
17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
вчера, 20:14
Чемпионат Италии. «Тренто» уверенно разобрался с «Дертоной», «Удине» уступил «Брешии» и другие результаты
вчера, 19:51