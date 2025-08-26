  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эргин Атаман о роли 15-летнего сына в сборной Турции: «Можно сказать, что он добровольный помощник тренера»
0

Эргин Атаман о роли 15-летнего сына в сборной Турции: «Можно сказать, что он добровольный помощник тренера»

Эргин Атаман рассказал о роли своего сына в сборной Турции на Евробаскете.

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман взял 15-летнего сына Сарпа на Евробаскет-2025 в качестве неофициального «добровольного помощника тренера».

«Конечно, официально он не тренер, ведь ему всего 15 лет.

Но он провел с нами весь подготовительный период. Он занимается скаутингом, помогает команде. И он очень хорошо разбирается в баскетболе. Поэтому он помогает мне, помогает игрокам. Можно сказать, что он добровольный помощник тренера.

Он помогает мне, он помогает игрокам. Он – часть команды», – сказал Атаман.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
Эргин Атаман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеди Осман: «Это будет один из лучших Евробаскетов в истории»
вчера, 18:08
Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»
вчера, 17:40
Никола Йокич – под гипердавлением, от Луки Дончича ждут рекордов. Ради кого смотреть Евробаскет-2025
26вчера, 09:00
Сербия – явный фаворит Евробаскета-2025 у букмекеров. Германия – 2-я, Франция – 3-я, Греция – 4-я
825 августа, 09:47
Главные новости
Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
233 минуты назад
Купер Флэгг – явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN
348 минут назад
Йокич, Дончич и Гилджес-Александер – главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN
2сегодня, 06:24
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
сегодня, 05:59
Марк Кьюбан: «У нас украли титул в 2006 году»
1сегодня, 05:25
Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
сегодня, 05:15
Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
1сегодня, 04:46
Алисса Томас оформила рекордный трипл-дабл (12+16+15) в игре со «Спаркс»
1сегодня, 04:35Видео
Алия Бостон набрала 27+9 в победной игре с «Сиэтлом»
сегодня, 04:21Видео
Женская НБА. 27+9 от Бостон помогли «Индиане» крупно обыграть «Сиэтл», Томас оформила трипл-дабл в победной игре «Финикса» со «Спаркс»
сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри
11вчера, 23:30
Майкл Портер: «Сегодня любое несогласие с мнением большинства грозит «отменой»
6вчера, 23:30
Рисаше о подготовке к Евробаскету: «Хочу быть эффективнее с мячом»
вчера, 23:25
Пэйтон Притчард о роли стартового разыгрывающего: «Для меня это не имеет значения»
вчера, 22:52
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1вчера, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1вчера, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
вчера, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
2вчера, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
7вчера, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
вчера, 19:38