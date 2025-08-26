Эргин Атаман о роли 15-летнего сына в сборной Турции: «Можно сказать, что он добровольный помощник тренера»

Эргин Атаман рассказал о роли своего сына в сборной Турции на Евробаскете.

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман взял 15-летнего сына Сарпа на Евробаскет-2025 в качестве неофициального «добровольного помощника тренера».

«Конечно, официально он не тренер, ведь ему всего 15 лет.

Но он провел с нами весь подготовительный период. Он занимается скаутингом, помогает команде. И он очень хорошо разбирается в баскетболе. Поэтому он помогает мне, помогает игрокам. Можно сказать, что он добровольный помощник тренера.

Он помогает мне, он помогает игрокам. Он – часть команды», – сказал Атаман.