Сербия – явный фаворит Евробаскета-2025 у букмекеров. Германия – 2-я, Франция – 3-я, Греция – 4-я
Букмекеры считают Сербию подавляющим фаворитом чемпионата Европы по баскетболу.
На победу сборной Сербии дают коэффициент 2.25, что соответствует вероятности в 44%.
Второй у букмекеров котируется Германия (6.00), третьей – Франция (7.50). Греция – четвертая за 9.00, топ-5 замыкает Испания (13.00).
Победитель Евробаскета-2025 по версии букмекеров:
1. Сербия – 2.25
2. Германия – 6.00
3. Франция – 7.50
4. Греция – 9.00
5. Испания – 13.00
6. Латвия – 17.00
7. Литва – 18.00
8. Турция – 20.00
9. Словения – 27.00
10. Италия – 30.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
