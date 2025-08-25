Сербия – явный фаворит Евробаскета-2025 у букмекеров. Германия – 2-я, Франция – 3-я, Греция – 4-я

Букмекеры считают Сербию подавляющим фаворитом чемпионата Европы по баскетболу.

На победу сборной Сербии дают коэффициент 2.25, что соответствует вероятности в 44%.

Второй у букмекеров котируется Германия (6.00), третьей – Франция (7.50). Греция – четвертая за 9.00, топ-5 замыкает Испания (13.00).

Победитель Евробаскета-2025 по версии букмекеров:

1. Сербия – 2.25

2. Германия – 6.00

3. Франция – 7.50

4. Греция – 9.00

5. Испания – 13.00

6. Латвия – 17.00

7. Литва – 18.00

8. Турция – 20.00

9. Словения – 27.00

10. Италия – 30.00