Джеди Осман: «Это будет один из лучших Евробаскетов в истории»
Форвард сборной Турции заявил о готовности команды к первому матчу Евробаскета.
«Это будет один из лучших турниров Евробаскета в истории. Каждая команда приехала в лучшем составе. Нас ждет тяжелая игра против Латвии. Но, думаю, у нас была очень хорошая подготовка, и мы готовы к завтрашнему матчу и к турниру в целом.
Важно идти матч за матчем. У нас, безусловно, самая сложная группа: здесь хозяева, Сербия, Чехия, а также прогрессирующие Эстония и Португалия. Но мы здесь, чтобы выигрывать каждый матч», – добавил Осман.
Сборная Турция начнет свой путь на Евробаскете 27 августа в Риге матчем против хозяев турнира – Латвии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
