Джеди Осман: «Это будет один из лучших Евробаскетов в истории»

Форвард сборной Турции заявил о готовности команды к первому матчу Евробаскета.

«Это будет один из лучших турниров Евробаскета в истории. Каждая команда приехала в лучшем составе. Нас ждет тяжелая игра против Латвии. Но, думаю, у нас была очень хорошая подготовка, и мы готовы к завтрашнему матчу и к турниру в целом.

Важно идти матч за матчем. У нас, безусловно, самая сложная группа: здесь хозяева, Сербия, Чехия, а также прогрессирующие Эстония и Португалия. Но мы здесь, чтобы выигрывать каждый матч», – добавил Осман.

Сборная Турция начнет свой путь на Евробаскете 27 августа в Риге матчем против хозяев турнира – Латвии.