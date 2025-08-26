1

После поражения от Сербии Лука Дончич обратился к команде со сплочающей речью

Дончич берет на себя функции лидера не только на площадке.

Сборная Словении разгромно уступила Сербии в товарищеском матче со счетом 72:106. Лука Дончич набрал 17 очков, но реализовал лишь 4 из 18 бросков с игры и 7 из 9 штрафных.

По словам форварда словенцев Эдо Мурича, после игры Дончич высказал свои мысли команде.

«Я не люблю говорить о том, что происходит внутри коллектива, но да, у нас был разговор. Мы многое прояснили и сказали то, что нужно было сказать. Это поражение на самом деле нас еще больше сплотило», – сообщил Мурич.

Ранее Мурич рассказывал, что голос Дончича в раздевалке становится все весомее.

«Да, с каждым годом он все больше высказывается, все активнее говорит. Это то, что нам нужно от него. Он наш лидер, и это должно проявляться как на площадке, так и вне ее. Вот почему я говорю, что он взрослеет; он знает, о чем говорит, и мы с радостью следуем за ним», – говорил форвард.

Сборная Словении завершила подготовку у Евробаскету-2025 с результатом 1-5.

Первым соперником словенцев на турнире станет сборная Польши, матч с которой пройдет 28 августа (21.30 по московскому времени).

