Джефф Тиг: «Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл обыденным»
Джефф Тиг напомнил, насколько хорош был Расселл Уэстбрук.
«Он сделал трипл-дабл обыденным. Мы просто игнорируем тот факт, что кто-то в среднем набирал трипл-дабл четыре года подряд, будучи разыгрывающим, и мы говорим: «Ну и что?»
Это просто невероятно, у меня никогда в жизни не было трипл-дабла. Я не сделал ни одного трипл-дабла. Я играл 12 лет, из которых девять лет выходил в стартовом составе, и я близко не был к трипл-даблу.
Он делал это так часто, что люди привыкли. Он сделал это нормой. И делал это в каждом матче. У него было 20+20+20. Двадцать передач – это невероятно. Двадцать подборов тоже», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
