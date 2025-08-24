Расселл Уэстбрук снялся в новом клипе певицы Сиары
MVP-2017 засветился в музыкальном ролике.
В новом клипе певицы Сиары на песню Dance With Me появилось камео Расселла Уэстбрука.
В ролике Уэстбрук и Сиара танцуют, сидя на стульях перед знаменитым магазином пончиков Randy’s Donuts в Инглвуде, Калифорния.
Девятикратный участник Матча всех звезд не в первый раз снимается в музыкальных клипах: в 2021 году он вместе с Леброном Джеймсом появился в ролике рэпера Наса на песню Brunch on Sundays.
В это межсезонье Уэстбрук отказался от опции игрока в контракте с «Денвером» и на данный момент остается свободным агентом. Единственным претендентом на защитника называется «Сакраменто».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
