Расселл Уэстбрук снялся в новом клипе певицы Сиары

MVP-2017 засветился в музыкальном ролике.

В новом клипе певицы Сиары на песню Dance With Me появилось камео Расселла Уэстбрука .

В ролике Уэстбрук и Сиара танцуют, сидя на стульях перед знаменитым магазином пончиков Randy’s Donuts в Инглвуде, Калифорния.

Девятикратный участник Матча всех звезд не в первый раз снимается в музыкальных клипах: в 2021 году он вместе с Леброном Джеймсом появился в ролике рэпера Наса на песню Brunch on Sundays.

В это межсезонье Уэстбрук отказался от опции игрока в контракте с «Денвером» и на данный момент остается свободным агентом. Единственным претендентом на защитника называется «Сакраменто».