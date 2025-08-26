  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Моня о сборной России: «На данный момент у нас есть все необходимое, чтобы показывать хорошие результаты»
Сергей Моня прокомментировал матчи сборной России с Ираном и Египтом.

- Национальная мужская сборная сыграла с Ираном и с Египтом. Как вам молодежь?

– Зоран Лукич вызвал молодых ребят и двух дядек-наставников - Ваню Ухова и Сашу Ганькевича, но и те в матче с Ираном получили повреждения и не поехали на игры против Египта. Желание играть за сборную есть, международных соревнований нет - это плохо. Четыре игры - безусловно, мало, но что имеем. Часто слышу, как говорят, что если нет официальных матчей, то и играть не нужно. Я в корне с этим не согласен. Мы должны быть готовы ко всему. Начнется международка - а мы не знаем, кто у нас может и кто хочет. При любой возможности будем стараться проводить сборы или контрольные игры.

- Есть такой аргумент. Если откроется международка, то играть будут другие люди. Как вы ответите?

– Во-первых, я не думаю, что мы так быстро будем допущены. А к тому моменту мы и будем говорить, кто будет играть. Во-вторых, шансы есть у всех. Тренерский штаб посмотрел много игроков и прекрасно понимает, кто что может в будущем.

- У вас колоссальный игровой опыт, вы много сейчас просматриваете российских игроков. Если завтра мы играем на чемпионате Европы, то о чем говорить можно?

– Сейчас разговор беспредметный. Можно сыграть 20 товарищеских матчей, а на деле выйдет иначе.

- Чего сейчас не хватает в подготовке наших сборных?

– Всегда можно хотеть лучшие условия: лучшие базы, лучшую медицину, лучшие кроссовки, лучшую экипировку. Хочется лучшее! Я считаю, что на данный момент у нас есть все необходимое, для того чтобы показывать хорошие результаты. Конечно, не без шероховатостей, но это все рабочие моменты, которые решаются в процессе диалога. У нас выстроена коммуникация между всеми составляющими блоками: тренерским штабом, игроками, медициной, международным отделом. Во всяком случае, я не слышал никаких недовольств или ультиматумов. Все работают, все знают свое дело.

- Как вам игра сборной в этих четырех матчах?

– Очень разные игры. Две первые проиграли в концовках, две вторые выиграли с большой разницей. Качество игры, конечно, не идеальное. Молодежь получила опыт, посмотрели, что это такое. Уровень команд подтянулся, это очевидно. Радует, что после проведенного анализа сделали правильные выводы, – отметил глава департамента национальных и резервных сборных РФБ.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2573 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoсборная Ирана
товарищеские матчи
logoРФБ
logoсборная Египта
logoСергей Моня
