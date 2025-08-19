  • Спортс
0

Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»

Ноябрьский сбор мужской национальной команды может не состояться.

«Уже прорабатываем возможности проведения матчей как для мужской, так и для женской сборной на следующие периоды: это касается ноябрьского окна, февральского и лета.

Насчет ноябрьского окна у мужской команды – нужно учесть много нюансов, потому что в Единой лиге четыре круга и будет внутрисезонный турнир. Ждем расписания, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную, будет ли в этом необходимость.

Возможно, сбор будет для молодых игроков, которые еще не вызывались в сборную, но уже есть на радарах тренеров», – рассказал исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?702 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoРФБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoВладимир Дячок
