Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»

Сборная России может сыграть домашние товарищеские матчи против команды Египта.

- Андрей Кириленко сказал, что Египет готов приехать на сборы в Россию. Реально ли сыграть с ними товарищеские матчи в России?

– Товарищеские матчи против сборной Египта на территории России более чем реальны. Уже прорабатываем возможность матчей в следующем году: и мужской, и женской, и юниорских сборных. Будем обсуждать проведение сборов национальной команды Египта на территории нашей страны. Представители Федерации баскетбола Египта приедут на выставку «Экспо‑Баскет» в конце августа в Перми, где лично обсудим планы нашего сотрудничества в будущем.

- Сборная Ирана заняла третье место на Кубке Азии, показала очень классный баскетбол. Можно ли сказать, что наша сборная дала им хороший спарринг?

– Да, уже списались с президентом Федерации баскетбола Ирана, поздравил его с важным достижением для их сборной. Круто, что последние матчи перед Кубком Азии иранцы провели в России с нашей команды. Главный тренер сборной Ирана отмечал важность этих игр, так как они смогли сыграть с хорошим соперником перед началом официального турнира, - сказал исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.