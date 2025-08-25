Кевин Дюрэнт устроил жаркий спор в сети из-за сравнений с Кобе Брайантом

Дюрэнт продолжает участвовать в интернет-перепалках.

Один из пользователей соцсети утверждал, что Кобе Брайант превосходит Кевина Дюрэнта в качестве бомбардира, приведя в пример финальный матч Олимпийских игр 2008 года, где в решающих владениях мяч всегда оказывался в руках у Брайанта.

Форвард «Хьюстона» вступил в полемику с пользователем и назвал его утверждение о превосходстве Брайанта признаком неуверенности.

«Мамба – один из моих кумиров, люблю его, но я в среднем набирал как минимум 20 очков в играх за золотую медаль. Набрал 30 очков, когда Кобе был на площадке, кстати. Уроки истории – не признак неуверенности, а твое желание забыть факты – да! Хорошего дня, Джейкоб», – парировал Дюрэнт.

Форвард не ограничился единичным ответом и продолжил активно дискутировать с другими пользователями. В ответ на обвинения в том, что он поддается на троллинг, Дюрэнт объяснил свою позицию, заявив, что рассматривает платформу как открытое пространство для дискуссий со множеством разных мнений.

Фанаты снова попытались назвать игрока «неуверенным в себе» за то, что он считает себя величайшим игроком всех времен, на что Дюрэнт потребовал привести доказательства.

«Скиньте ссылку, где я сказал, что я величайший игрок всех времен», – ответил двукратный MVP финала.