17

Кевин Дюрэнт устроил жаркий спор в сети из-за сравнений с Кобе Брайантом

Дюрэнт продолжает участвовать в интернет-перепалках.

Один из пользователей соцсети утверждал, что Кобе Брайант превосходит Кевина Дюрэнта в качестве бомбардира, приведя в пример финальный матч Олимпийских игр 2008 года, где в решающих владениях мяч всегда оказывался в руках у Брайанта.

Форвард «Хьюстона» вступил в полемику с пользователем и назвал его утверждение о превосходстве Брайанта признаком неуверенности.

«Мамба – один из моих кумиров, люблю его, но я в среднем набирал как минимум 20 очков в играх за золотую медаль. Набрал 30 очков, когда Кобе был на площадке, кстати. Уроки истории – не признак неуверенности, а твое желание забыть факты – да! Хорошего дня, Джейкоб», – парировал Дюрэнт.

Форвард не ограничился единичным ответом и продолжил активно дискутировать с другими пользователями. В ответ на обвинения в том, что он поддается на троллинг, Дюрэнт объяснил свою позицию, заявив, что рассматривает платформу как открытое пространство для дискуссий со множеством разных мнений.

Фанаты снова попытались назвать игрока «неуверенным в себе» за то, что он считает себя величайшим игроком всех времен, на что Дюрэнт потребовал привести доказательства.

«Скиньте ссылку, где я сказал, что я величайший игрок всех времен», – ответил двукратный MVP финала.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1994 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Дюрэнта
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoКобе Брайант
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных моментов XXI века в НБА
4821 августа, 05:30
Джефф Тиг: «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кевина Дюрэнта»
2720 августа, 14:41
Кевин Дюрэнт: «Аналитика опорочила средний бросок, а люди читают ее, чтобы почувствовать себя лучше других»
2217 августа, 07:53
Главные новости
Эрик Споэльстра: «Мне нравится, когда Никола Йович ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым»
12 минут назад
Дуэйн Бэйкон: «Провел отличный сезон в России, теперь хорошо себя чувствую и воодушевлен возвращением в Евролигу»
сегодня, 18:26
«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN
1сегодня, 17:45
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
4сегодня, 17:34
Франц Вагнер: «Йокич и Дончич наиболее опасны, когда задействуют партнеров. Но при этом могут набрать очки в любой момент»
сегодня, 16:46
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Коннектикут, «Чикаго» сыграет с «Лас-Вегасом»
сегодня, 16:24
Офер Яннай: «Почти заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса, но потом «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч»
1сегодня, 16:14
Билаль Кулибали о Евробаскете: «У всех отличные команды, но отдельные игроки меня не беспокоят»
1сегодня, 15:15
Гершон Ябуселе: «Много лет играю за сборную, и каждый раз у нас серебро. Наша цель – золотые медали»
1сегодня, 14:59
Терэнс Мэнн о переходе в «Бруклин»: «Я на пике формы, готов показать себя за пределами ограниченной роли»
3сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чарльз Баркли: «Лучшие моменты Inside the NBA – через 40 минут после матчей. Но на ESPN всегда срочно переключаются на Sports Center»
27 минут назад
Генменеджер «Фенербахче»: «Европейский рынок сужается, а количество игроков из НБА растет»
51 минуту назад
Мишко Ражнатович: «Заявления Саши Дончича никак не повлияют на Джоша Нибо, но могут иметь критические последствия для словенской федерации»
сегодня, 18:15
«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем
сегодня, 17:59Фото
Энтони Коуэн перешел из «Вулвз» в «Мерсин»
сегодня, 17:12
Пабло Ласо: «Быть кандидатом на место во главе сборной Испании – награда за мою карьеру и достижения»
сегодня, 16:59
Саша Дончич: «Если Джош Нибо не хочет играть за Словению, в чем смысл нашего сотрудничества?»
сегодня, 15:57
Элайджа Брайант об игре за «Хапоэль»: «В моем контракте четко не прописано проживание в Израиле»
сегодня, 15:43
Торнике Шенгелия прошел обследование по поводу сердечной аритмии и готовится к Евробаскету по индивидуальной программе
сегодня, 14:43
«Индиана» дополнила тренерский штаб Джонни Карпентером из «Мемфиса»
сегодня, 14:15Фото