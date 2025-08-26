Байрон Скотт о прощальном матче Кобе Брайанта: «Джордан и близко не был к этому»

Байрон Скотт поделился воспоминаниями о прощальном матче Кобе Брайанта.

«Мне посчастливилось быть там, стать свидетелем исторического события. Думаю, мы никогда больше не увидим игрока, который проведет в НБА 20 лет и, зная, что в этом году завершает карьеру, выйдет на площадку и наберет 60 очков за матч. Джордан и близко не был к этому.

Думаю, на нашем веку не будет никого, кто повторит подобное выступление. После матча он произнес речь, в которой сказал молодым ребятам, что он абсолютно точно ушел из этой игры и отдавал ей все, что у него было, каждый день. Так что он не чувствовал себя обманутым и не считал, что обманул игру. Слышать, как он говорит это молодым ребятам, при этом все еще пытаясь отдышаться после такого выступления – это зрелище, которые я никогда не забуду», – рассказал бывший главный тренер «Лейкерс ».