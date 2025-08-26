18

Байрон Скотт о прощальном матче Кобе Брайанта: «Джордан и близко не был к этому»

Байрон Скотт поделился воспоминаниями о прощальном матче Кобе Брайанта.

«Мне посчастливилось быть там, стать свидетелем исторического события. Думаю, мы никогда больше не увидим игрока, который проведет в НБА 20 лет и, зная, что в этом году завершает карьеру, выйдет на площадку и наберет 60 очков за матч. Джордан и близко не был к этому.

Думаю, на нашем веку не будет никого, кто повторит подобное выступление. После матча он произнес речь, в которой сказал молодым ребятам, что он абсолютно точно ушел из этой игры и отдавал ей все, что у него было, каждый день. Так что он не чувствовал себя обманутым и не считал, что обманул игру. Слышать, как он говорит это молодым ребятам, при этом все еще пытаясь отдышаться после такого выступления – это зрелище, которые я никогда не забуду», – рассказал бывший главный тренер «Лейкерс».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2572 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Byron Scott’s Fast Break
logoКобе Брайант
logoНБА
logoЛейкерс
Байрон Скотт
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кобе был неэффективен, не умел пасовать, а тащил его на себе Шак. Разберем 8 главных мифов о Брайанте
112вчера, 06:35
Кобе Брайант занял шестое место в топ-25 игроков 21-го века по версии CBS Sports
79вчера, 05:51
Кевин Дюрэнт устроил жаркий спор в сети из-за сравнений с Кобе Брайантом
2225 августа, 11:08
Лэрри Нэнс-младший о прощальном матче Кобе Брайанта: «Он был в режиме инстинкта убийцы»
724 августа, 15:23
Главные новости
Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
228 минут назад
Купер Флэгг – явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN
243 минуты назад
Йокич, Дончич и Гилджес-Александер – главные претенденты на награду MVP следующего сезона НБА по мнению ESPN
2сегодня, 06:24
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия сыграет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
сегодня, 05:59
Марк Кьюбан: «У нас украли титул в 2006 году»
1сегодня, 05:25
Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
сегодня, 05:15
Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
1сегодня, 04:46
Алисса Томас оформила рекордный трипл-дабл (12+16+15) в игре со «Спаркс»
1сегодня, 04:35Видео
Алия Бостон набрала 27+9 в победной игре с «Сиэтлом»
сегодня, 04:21Видео
Женская НБА. 27+9 от Бостон помогли «Индиане» крупно обыграть «Сиэтл», Томас оформила трипл-дабл в победной игре «Финикса» со «Спаркс»
сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри
11вчера, 23:30
Майкл Портер: «Сегодня любое несогласие с мнением большинства грозит «отменой»
6вчера, 23:30
Рисаше о подготовке к Евробаскету: «Хочу быть эффективнее с мячом»
вчера, 23:25
Пэйтон Притчард о роли стартового разыгрывающего: «Для меня это не имеет значения»
вчера, 22:52
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1вчера, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1вчера, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
вчера, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
2вчера, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
7вчера, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
вчера, 19:38