«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN

13

ESPN обозначил команды, которые могут совершить резкий скачок в результатах.

Инсайдеры проголосовали за главных претендентов на значительный командный прогресс в следующем сезоне.

«Здоровье и развитие молодых талантов «Сан-Антонио», особенно лучших новичков своих первых сезонов Виктора Вембаньямы и Стефона Касла, станет критичным для дальнейшего будущего состава, в который теперь входят другой претендент на звание лучшего новичка Дилан Харпер и ветераны Люк Корнет и Келли Олиник.

Но не следует забывать и об «Атланте» и «Филадельфии». 5 лет назад «Сиксерс» и «Хоукс» встречались в полуфинале конференции, Трэй Янг и Джоэл Эмбиид набрали 39 и 37 очков в 7-й игре. Перспективы «Филадельфии» зависят от звезд-ветеранов Эмбиида и Пола Джорджа и дальнейшего прогресса Тайриза Макси. А «Хоукс» провели потенциально поворотное межсезонье, добавив к составу Кристапса Порзингиса, Люка Кеннарда и надеждного защитника – Никила Александер-Уокера», – заключил репортер Майкл Райт.

Топ претендентов на значительный прогресс по опросу ESPN:

  1. «Сан-Антонио» – 55 очков.

  2. «Атланта» – 55.

  3. «Филадельфия» – 49.

  4. «Орландо» – 48.

  5. «Миннесота» – 6.

  6. «Хьюстон» – 5.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
