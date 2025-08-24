Сборная Латвии объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Тренерский штаб латвийцев определился со списком игроков для чемпионата Европы.

В команду Луки Банки вошли 12 баскетболистов:

В подготовительных матчах команда одержала победы над Словенией (100:88) и Италией (83:68), но также потерпела поражения от Литвы (105:109), Италии (75:91) и Греции (86:104).

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Латвийцам предстоит играть в группе А с Сербией, Чехией, Эстонией, Португалией и Турцией.