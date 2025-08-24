Сборная Латвии объявила окончательный состав на Евробаскет-2025
Тренерский штаб латвийцев определился со списком игроков для чемпионата Европы.
В команду Луки Банки вошли 12 баскетболистов:
Марекс Мейерис («Клуж-Напока»)
Кристапс Порзингис («Атланта»)
Давис Бертанс («Дубай»)
Дайрис Бертанс («Рига»)
Роландс Шмитс («Анадолу Эфес»)
Клавс Чаварс («Сабах»)
Рихардс Ломажс («Бонн»)
Андрейс Гражулис («Ховентуд»)
Марцис Штейнбергс («Манреса»)
Артурс Куруц («Бреоган»)
Артурс Жагарс («Фенербахче)
Кристерс Зорикс («Ле-Портель»)
В подготовительных матчах команда одержала победы над Словенией (100:88) и Италией (83:68), но также потерпела поражения от Литвы (105:109), Италии (75:91) и Греции (86:104).
Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.
Латвийцам предстоит играть в группе А с Сербией, Чехией, Эстонией, Португалией и Турцией.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1503 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
