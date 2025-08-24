Карточка с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта продана за рекордные 12,9 миллиона долларов

Подписанная Джорданом и Брайантом карточка побила рекорд по стоимости продажи.

Редчайшая карта из коллекции 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs 1/1 (единственная в своем роде) с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта и логотипами НБА с их игровой формы была продана за 12,932 миллиона долларов, побив рекорд самой высокой цены, когда-либо уплаченной за спортивную карточку.

До нее самой дорогой была карточка 1952 Topps бейсболиста Микки Мэнтла, которую в 2022 году купили за 12,6 миллиона долларов.

Карточка Брайанта и Джордана получила всего 6 баллов из 10 от сертификационной компании Professional Sports Authenticator (PSA), но ее уникальность объясняет такой высокий ценник.

Карточка была продана через аукционный дом Heritage Auctions; личность покупателя не раскрывается.